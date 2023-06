China opera base de inteligência em Cuba há anos, diz funcionário da Casa Branca

Após repercussão do assunto, o governo cubano negou a existência da unidade e classificou os rumores como ‘especulação caluniosa’

Um funcionário da Casa Branca afirmou que a China opera uma unidade de inteligência em Cuba há anos e que a atualizou em 2019 para fortalecer sua presença na ilha caribenha. A afirmação foi feita pelo oficial em condição de anonimato neste sábado, 10. “Isso está bem documentado nos registros de inteligência”, afirmou o funcionário ao confirmar presença da inteligência da China no país. Nos últimos dias, a mídia americana relatou que o governo chinês planejava criar uma base de espionagem na ilha, que fica próxima aos Estados Unidos. De acordo com o funcionário, quando o presidente Joe Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, os oficiais foram “informados sobre vários esforços sensíveis da RPC (República Popular da China) para expandir suas infraestruturas logísticas, de base e de coleta no exterior. O governo de Cuba, que já havia negado a existência da base, reagiu neste sábado, 10. “A especulação caluniosa continua, evidentemente promovida por certos veículos de imprensa para causar danos e alarme, sem observar padrões mínimos de comunicação e sem apresentar dados ou evidências para respaldar o que divulgam”, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Carlos Fernández de Cossío. No próximo fim de semana, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, tem uma viagem para a China programada.

*Com informações da AFP