China registra 18 novos casos de Covid-19 entre viajantes vindos do exterior

EFE/EPA/WU HONG China voltou a registrar casos da Covid-19 entre estrangeiros



A Comissão Nacional de Saúde da China informou que o país detectou 18 novos casos de Covid-19 em viajantes procedentes do exterior nesta quinta-feira, 22 – quatro a mais do que no dia anterior. Estes casos positivos foram diagnosticados nas cidades de Xangai (nove) e Chongqing (dois) e na província de Fujian (sete). Sobre os infectados assintomáticos, a China somou 11 novos positivos no relatório mais recente (25 na véspera). Atualmente, 403 pessoas estão sob observação e apenas uma não é procedente de fora do país.

As autoridades de saúde detalharam que, até a meia-noite local, 15 pacientes receberam alta após se recuperarem da doença causada pelo novo coronavírus. O número total de infectados ativos na China continental é de 248, dos quais três apresentam um quadro grave. A Comissão Nacional de Saúde não anunciou novas mortes por Covid-19. Ao todo, 4.634 pessoas morreram entre as 85.747 oficialmente diagnosticadas com a doença no país.

