China registra segunda morte causada pela Covid-19 em menos de um mês

Outra morte pela doença foi registrada no dia 14 de janeiro; com isso, país chegou a 4.636 vítimas da doença desde o início da pandemia

Wu Hong/EFE Segundo o governo local, a China não registrou mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas



As autoridades de saúde da China confirmaram a segunda morte por Covid-19 em janeiro de 2021. A confirmação foi feita pela Comissão Nacional de Saúde da China nesta segunda-feira, 25, aumentando o total de mortos pela doença no país desde o início da pandemia para 4.636. O caso aconteceu na província de Jilin, onde aconteceu um dos surtos recentes da doença no país. A outra morte registrada em janeiro aconteceu no dia 14, segundo as autoridades chinesas. Ainda na segunda, foi anunciado o registro de 82 novos casos da doença, sendo que 69 deles são de transmissão local. No dia anterior, foram confirmadas 117 novas infecções. Outros 57 casos foram relatados como assintomáticos – o governo chinês contabiliza este tipo de casos separadamente. Segundo a Comissão, 1.885 pessoas estão com Covid-19 no momento, sendo 110 delas em estado grave. Desde o começo da pandemia, o país registrou 89.197 casos da doença.

*Com informações da EFE