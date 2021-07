China soma 18 novos casos de coronavírus, todos de viajantes vindos do exterior

País chegou ao 10º dia consecutivo sem infecções locais, depois de várias semanas com transmissões em Guangzhou

Wu Hong/EFE Número total de infectados pela Covid-19 na China é de 91 mil



A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que foram detectados nesta quinta-feira, 1º, 18 novos casos de coronavírus, todos eles diagnosticados em viajantes de fora das fronteiras da China continental. Entre esses positivos, oito foram reportados em Guangzhou, cinco em Fujian, três em Xangai, um em Liaoning e um em Jiangsu. Por outro lado, o gigante asiático chegou a dez dias consecutivos sem infecções locais, depois de várias semanas com transmissões justamente em Guangzhou. As autoridades sanitárias também relataram hoje a detecção de 22 novas infecções assintomáticas, todas “importadas”. Porém, Pequim não as inclui como casos confirmados. Há 474 pessoas monitoradas nessa situação.

A Comissão Nacional de Saúde disse que, até a meia-noite desta sexta-feira (local, 13h de quinta-feira em Brasília), 20 pacientes tiveram alta após terem se curado da Covid-19. Dessa forma, o total de casos ativos na China continental é de 436, com oito pessoas em estado grave. Segundo os relatos da instituição, houve até agora 91.810 casos de coronavírus no país, com 4.636 mortes. Até o momento, 1.060.523 contatos próximos dos infectados foram monitorados clinicamente, dos quais 11.703 permanecem sob observação.

*Com informações da EFE