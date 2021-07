Incêndio florestal queima 90% da cidade que registrou recorde de calor no Canadá; veja vídeo

Vilarejo de Lytton, que teve temperaturas próximas a 50ºC na terça-feira, sofreu danos estruturais e foi completamente evacuado

Autoridades do Canadá tentam nesta quinta-feira, 1º, controlar um incêndio florestal iniciado após três dias de recordes de calor na Columbia Britânica. O vilarejo de Lytton, que teve a maior temperatura da região, com 49,5ºC na terça-feira, 29, precisou ser evacuado após o fogo que queimava a mata nos arredores se aproximar. Em entrevista ao canal canadense CBC, o prefeito da cidade, Jan Polderman, afirmou que 250 pessoas foram retiradas às pressas. “Levou cerca de 15 minutos do primeiro sinal de fumaça até ter fogo em todos os lugares”, disse. O parlamentar da região, Brad Vis, declarou que não vai participar das cerimônias de Dia do Canadá, realizadas nesta quinta, para prestar apoio aos colegas da cidade. Segundo ele, pessoas ficaram feridas com o incêndio e Lytton foi completamente devastada. “O fogo causou danos extensivos à cidade de Lytton, na Columbia Britânica, e nos seus arredores. A cidade sofreu danos estruturais e mais de 90% da vila está queimada, incluindo a região central”, afirmou Vis em publicação nas redes sociais.

O político disse, ainda, que algumas usinas hidrelétricas e estações de trem também foram afetadas e pelo menos duas avenidas principais da região estão fechadas. Todos os moradores foram levados a duas cidades vizinhas, que têm centros de recepção para desabrigados. A ONG local 2 Rivers Remix Society publicou nas redes sociais uma série de vídeos com a situação de Lytton nesta quinta. Neles, é possível ver uma fumaça preta e cinzas cortando estradas, assim como chamas altas dentro de alguns terrenos. O governo do Canadá investiga se mais de 200 mortes no país, a maior parte delas na Columbia Britânica, estão relacionadas à onda de calor.

