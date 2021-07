Prédio em construção desaba em Washington, capital dos EUA

Um trabalhador teria ficado preso nos escombros, mas foi resgatado; ao menos quatro pessoas se feriram

Reprodução/ Twitter @DCFireandEMS Bombeiros atuaram na ocorrência



Um prédio em construção desabou na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 1º. Segundo jornais locais, uma das pessoas que trabalhava na obra ficou presa nos escombros, mas foi resgatada com sucesso. Outras quatros ficaram feridas, mas sem gravidade. Emissoras americanas relataram que duas casas vizinhas à construção foram esvaziadas, mas não há risco eminente para esses imóveis. As autoridades ainda não identificaram as causas do acidente, mas consideram a possibilidade de que os fortes ventos, que chegaram a 96 km/h, que atingiram a região possam ter abalado a estrutura, facilitando o desabamento.