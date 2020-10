China volta a registar transmissões locais de Covid-19 após 57 dias

Berço do novo coronavírus, o país asiático contabilizou infecções em quatro cidades; confira

EFE/EPA/WU HONG A China foi o berço da Covid-19



A China voltou a registrar nesta terça-feira, 13, casos de transmissão de Covid-19 dentro de seu território após 57 dias, durante os quais apenas foram relatados contágios em pessoas que vieram do exterior. Na última segunda-feira, 13 novos casos foram contabilizados, dos quais seis se referem a transmissões locais, segundo a Comissão Nacional de Saúde do país. Os novos casos locais foram relatados na cidade portuária de Qingdao, onde houve um surto em um hospital destinado ao tratamento de viajantes procedentes do exterior diagnosticados com Covid-19.

Os sete casos restantes, todos eles “importados”, foram registrados em Xangai (3), Guangzhou (2), Mongólia Interior (1) e Sichuan (1). Ainda segundo a entidade, 228 pessoas estão atualmente diagnosticadas com Covid-19 na China, uma delas em estado grave. A Comissão Nacional de Saúde não anunciou novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, e com isso a contagem desde o início da pandemia permanece em 4.634. Já o total de contágios subiu para 85.591.

*Com informações da Agência EFE