Twitter troca logo por meme de cachorro, intriga usuários e impulsiona valorização de criptomoeda

Os usuários do Twitter tiveram uma surpresa na tarde desta segunda-feira, 3. Isso porque, sem nenhum aviso prévio, o tradicional pássaro azul que representa a rede social foi substituído por um cachorro. A mudança aconteceu repentinamente e gerou dúvidas nos usuários, que fizeram piadas com a situação. Entretanto, teve um efeito prático: a valorização da Dogecoin, uma criptomoeda que tem como símbolo o mesmo cachorro que ocupa a logo do Twitter. Depois da mudança, as ações da empresa dispararam, chegando a registrar alta de mais de 28%. A mudança aconteceu em meio a um processo envolvendo Elon Musk, atual dono da rede social. De acordo com a imprensa americana, ele é acusado de ter criado um esquema de pirâmide para divulgar a Dogecoin em um processo judicial que pode chegar ao valor de US$ 258 bilhões. Em seu perfil, Musk brincou com a situação, publicando um meme envolvendo a troca de logos. “Essa é uma foto antiga”, diz a imagem divulgada por Musk.

Confira reações dos usuários:

Sem ter mais o que fazer, Elon Musk substitui logotipo do Twitter pelo meme do cachorro Doge, para usuários do Twitter Web. pic.twitter.com/OiKJ50fwd8 — BEEPop (@beepopofc) April 3, 2023

um cachorro na homepage do twitter e n sabemos se é a nova feature promovida por melon usk ou se ele demitiu o time de segurança e o site foi hackeado — føgs (@oifogs) April 3, 2023

o maluco comprou uma rede social pra ficar brincando de pump & dump com criptomoeda de cachorro https://t.co/3pCIRBqzzI — Marcelo Campos (@marcelorcamposs) April 3, 2023