Chuva alaga ruas e água invade estação de metrô em Nova York

O sistema de metrô da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, foi totalmente restabelecido na manhã desta terça-feira (15), após fortes chuvas varrerem o nordeste dos EUA durante a noite e causarem inundações repentinas. Janno Lieber, presidente e CEO da Autoridade de Trânsito Metropolitano, disse à ABC 7, em Nova York, que o serviço de metrô e o serviço de trens urbanos da Long Island Railroad e Metro North estavam de volta ao normal, depois que centenas de pessoas trabalharam durante a noite para restaurar as operações. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a água inundando uma estação de metrô de Manhattan, submergindo a plataforma enquanto os passageiros dentro de um trem observam.

Outra foto mostra passageiros em pé nos assentos de um trem para evitar que a água encharcasse o piso. Lieber disse que o sistema de esgoto da cidade ficou sobrecarregado com a chuva e transbordou para os túneis do metrô e para as estações. Em vários casos, disse ele, o refluxo “estourou um bueiro”, criando o dramático “gêiser” visto em alguns vídeos. “O que aconteceu na noite passada é algo que é, você sabe, uma realidade em nosso sistema”, disse ele à emissora. “Estamos trabalhando com a cidade de Nova York para tentar aumentar a capacidade do sistema nesses locais importantes.”

Em um bairro inundado de North Plainfield, em Nova Jersey, as autoridades estavam investigando por que uma casa pegou fogo e desabou e se foi devido a uma possível explosão. O fato ocorreu pouco tempo depois de a família que estava dentro da casa ter sido evacuada, segundo as autoridades. Não houve registro de feridos.

Estradas fechadas e voos atrasados e cancelados

Algumas estradas permanecem fechadas em áreas de Nova York e Nova Jersey. Dezenas de voos atrasaram ou foram cancelados nos aeroportos da região, incluindo 159 cancelamentos totais no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, de acordo com dados da FlightAware.

A maioria dos avisos e alertas de inundações repentinas expirou em partes de Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia à medida que a chuva avançava, mas um estado de emergência declarado pelo governador Phil Murphy permaneceu em Nova Jersey. Vídeos nas redes sociais mostraram carros ainda parcialmente inundados em algumas partes do estado enquanto os moradores trabalhavam para limpar.

