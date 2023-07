Cidade japonesa recomenda que mulheres grávidas não irritem os homens e os agradeçam por ajudar em casa

Prefeitura de Onomichi se desculpou com a população diante das críticas e reclamações; folheto com as ‘dicas’ foi intitulado de ‘Conselho de pais para vocês’

Tomohiro Ohsumi / POOL / AFP Japão enfrenta baixa taxa de natalidade



As mulheres grávidas do Japão, moradoras de Onomichi, foram pegas de surpresa por uma recomendação vinda da prefeitura. Em um folheto, intitulado “Conselho de pais para vocês”, que faz referência a uma pesquisa de opinião produzida com homens que se tronaram país na cidade há cinco anos, foi recomendado que elas não irritassem seus maridos e os agradecessem por estar ajudando em casa. No texto, que diz que mulheres e homens agem de forma distinta, sendo os seres do sexo masculino apegados em base teóricas e as mulheres à emoção, haviam recomendações como: fazer massagens, almoço e cumprimentasse os maridos sempre sorrido e agradecessem aos homens que se tornaram pai por lavar pratos e trocar fraldas. O conteúdo gerou uma série de reclamações e críticas. Foram 156 e-mail e 51 ligações. A repercussão do caso fez com que a prefeitura se desculpasse com a população. O prefeito Hiratani retirou o folheto de circulação e afirmou que o texto era contrário ao que as pessoas que esperam bebês ou que tiveram bebês recentemente realmente sentem. “O documento inclui expressões que promovem papéis fixos com base em gênero, então paramos de distribuí-lo. Nós pedimos desculpas”, declarou.