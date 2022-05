Cientistas chineses descobrem floresta escondida em buraco de 306 metros de comprimento

Pesquisadores estimam que o local abriga diversas espécies que ainda não foram descobertas pela ciência

Reprodução/Youtube/@newchinatv Floresta escondida na China tem árvores de mais de 40 metros e espécies desconhecidas pela ciência



Pesquisadores chineses encontraram uma antiga floresta escondida dentro de um buraco de 306 metros de comprimento, 150 metros de largura e 192 metros de profundidade na província de Guangxi, na China. A informação foi compartilhada na sexta-feira, 20, e o local, identificado como uma floresta primitiva bem preservada, pode abrigar diversas espécies que ainda não foram descobertas pela ciência. No local, existem três cavernas incrustadas em uma montada perto da cidade de Luoxi, de acordo com Zhang Yuanhai, em entrevista à agência chinesa Xinhua. Chen Lixin, outro cientista que liderou a expedição, declarou que encontrou árvores com até 40 metros de altura e densa vegetação. Não é a primeira vez que descobertas como essa ganham destaque, no México e em Papua Nova Fuiné, já foram localizadas formações similares. Na China, esse buraco é conhecido como Tiankeng (poço celestial) e possui características geológicas especiais, típicas de terrenos com forte erosão, informou o pesquisador a Xinhua.