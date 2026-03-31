Fim da guerra? Saiba as garantias que Irã quer para cessar conflito com EUA

Conflito no Oriente Médio não dá sinais de distensão, após mais de um mês de hostilidades, que prejudicaram a economia mundial e deixaram milhares de mortos

Foto por FADEL ITANI / AFP Uma bola de fogo se eleva do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo um prédio no bairro de Bashoura, em Beirute, na madrugada de 18 de março de 2026. O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, lançou foguetes em direção a Israel em resposta aos ataques conjuntos dos EUA e de Israel que mataram o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.



O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta terça-feira (31) que seu país está disposto a encerrar a guerra com Israel e os Estados Unidos, mas quer garantias de que o conflito não se repetirá. “Temos a vontade necessária para pôr fim a este conflito, desde que sejam cumpridas as condições essenciais, especialmente as garantias exigidas para evitar a repetição da agressão”, declarou Pezeshkian em uma conversa por telefone com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Apesar dos esforços diplomáticos, a guerra no Oriente Médio não dá sinais de distensão, após mais de um mês de hostilidades, que prejudicaram a economia mundial e deixaram milhares de mortos. Os próximos dias serão “decisivos”, afirmou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, assegurando que as negociações com o Irã “estão ganhando força”.

Na segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou o Irã com ataques a suas instalações energéticas se as negociações não chegarem a um bom lugar “rapidamente” e se Teerã não desbloquear “de imediato” o Estreito de Ormuz, por onde transitava um quinto dos hidrocarbonetos mundiais antes da guerra.

O conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos completou um mês no dia 28 de março.

*Com AFP