‘Irã estará na Copa do Mundo’, garante presidente da Fifa

Em guerra com os EUA, uma das sedes do torneio, o país havia pedido há duas semanas para que seus jogos da primeira fase aconteçam somente no México

Roberto Schmidt / AFP Bandeira do Irã é exibida no telão do sorteio da Copa do Mundo FIFA de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México



“O Irã estará na Copa do Mundo”, afirmou nesta terça-feira (31) à AFP o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que está em Antalya, sul da Turquia, para acompanhar um amistoso da seleção de futebol iraniana.

“Estamos aqui para isso. Estamos satisfeitos porque é uma equipe muito, muito forte. Estou muito contente”, acrescentou o presidente da entidade que comanda o futebol mundial durante o intervalo da partida entre Irã e Costa Rica.

“Encontrei a equipe, conversei com os jogadores, com o treinador, está tudo bem”, acrescentou Infantino, antes de destacar que “as partidas serão disputadas onde têm que ser disputadas, de acordo com o sorteio”.

O Irã havia solicitado para disputar seus jogos da primeira fase do torneio (de 11 de junho a 19 de julho) no México, e não nos Estados Unidos, como determinou o sorteio.

Segundo a tabela oficial do torneio, na primeira fase o Irã enfrentará a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles, e depois o Egito em Seattle.

O centro de treinamento da seleção iraniana estava previsto para Tucson, no Arizona.

O presidente da Fifa, cuja presença em Antalya não havia sido anunciada, seguiu para a tribuna pouco antes do início da partida e posou para algumas fotos com vários membros da Federação Iraniana.

*Com informações da AFP