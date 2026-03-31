‘Irã estará na Copa do Mundo’, garante presidente da Fifa
Em guerra com os EUA, uma das sedes do torneio, o país havia pedido há duas semanas para que seus jogos da primeira fase aconteçam somente no México
“O Irã estará na Copa do Mundo”, afirmou nesta terça-feira (31) à AFP o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que está em Antalya, sul da Turquia, para acompanhar um amistoso da seleção de futebol iraniana.
“Estamos aqui para isso. Estamos satisfeitos porque é uma equipe muito, muito forte. Estou muito contente”, acrescentou o presidente da entidade que comanda o futebol mundial durante o intervalo da partida entre Irã e Costa Rica.
“Encontrei a equipe, conversei com os jogadores, com o treinador, está tudo bem”, acrescentou Infantino, antes de destacar que “as partidas serão disputadas onde têm que ser disputadas, de acordo com o sorteio”.
O Irã havia solicitado para disputar seus jogos da primeira fase do torneio (de 11 de junho a 19 de julho) no México, e não nos Estados Unidos, como determinou o sorteio.
Segundo a tabela oficial do torneio, na primeira fase o Irã enfrentará a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles, e depois o Egito em Seattle.
O centro de treinamento da seleção iraniana estava previsto para Tucson, no Arizona.
O presidente da Fifa, cuja presença em Antalya não havia sido anunciada, seguiu para a tribuna pouco antes do início da partida e posou para algumas fotos com vários membros da Federação Iraniana.
*Com informações da AFP
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