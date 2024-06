Cientistas da Nasa descobrem que asteroide Bennu pode ter vindo de um planeta com oceano

Asteroide Bennu é considerado uma relíquia dos primeiros dias do sistema solar, com mais de 4,5 bilhões de anos de história

Lauretta; Connolly et al./NASA Asteroide Bennu passa perto da Terra a cada seis anos



A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) fez uma descoberta surpreendente sobre o asteroide Bennu, que passa perto da Terra a cada seis anos. Análises de amostras coletadas pela missão OSIRIS-REx revelaram que o asteroide pode ter vindo de um planeta com oceano, de acordo com um artigo publicado pela agência espacial. Os cientistas da Nasa identificaram a presença de fosfatos solúveis em água no asteroide Bennu, sugerindo que ele pode ter se separado de um antigo planeta com oceano que já não existe mais. Essas descobertas são cruciais para entender a origem dos materiais que compõem o asteroide e como elementos simples se transformaram em moléculas complexas, abrindo novas perspectivas sobre a origem da vida na Terra.

O asteroide Bennu é considerado uma relíquia dos primeiros dias do sistema solar, com mais de 4,5 bilhões de anos de história. Acredita-se que ele contenha moléculas orgânicas semelhantes às que podem ter contribuído para o surgimento da vida em nosso planeta. A equipe de análise de amostras OSIRIS-REx continua fazendo descobertas importantes que ajudam a entender a evolução de planetas semelhantes à Terra. Os cientistas estão agora distribuindo porções das amostras de Bennu para dezenas de laboratórios nos Estados Unidos e em todo o mundo. Espera-se que muitos artigos científicos descrevendo análises detalhadas da amostra sejam publicados nos próximos anos. A missão OSIRIS-REx, lançada em 2016, foi a primeira missão dos EUA a coletar uma amostra de um asteroide, marcando um marco importante na exploração espacial.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA