Cinco possíveis presidenciáveis do Partido Democrata desistem de candidatura e declaram apoio a Kamala Harris

Gretchen Whitmer, J. B. Pritzker, Dean Phillips, Gavin Newsom e Josh Shapiro se retiraram da disputa após a desistência de Joe Biden; o senador Sherrod Brown ainda não se manifestou

JIM LO SCALZO/EFE/EPA Kamala Harris foi indicada por Joe Biden para ser a candidata democrata após o presidente desistir de disputar a reeleição



Diversos governadores democratas expressaram apoio à vice-presidente Kamala Harris para liderar a chapa do partido após a desistência de Joe Biden em concorrer à reeleição. A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, em declaração conjunta com os governadores de Illinois (J. B. Pritzker), Minnesota (Dean Phillips) e Wisconsin (Tony Evers), declarou seu apoio a Harris — Whitmer, Pritzker e Phillips eram cotados para substituir Biden na corrida presidencial nos Estados Unidos. O governador de Kentucky, Andy Beshear, também endossou Harris, o que o coloca como um possível candidato a vice-presidente. Desde o anúncio de Biden, cinco importantes democratas deixaram a corrida presidencial e apoiaram Harris: Gavin Newsom (Califórnia), Josh Shapiro (Pensilvânia) e os governadores de Michigan, Illinois e Minnesota. O senador Sherrod Brown (Ohio) ainda não se manifestou.

Kamala Harris também recebeu apoio de figuras influentes do partido, como Bill e Hillary Clinton, e outros governadores democratas, como Tim Walz (Minnesota), Wes Moore (Maryland) e Tony Evers (Wisconsin). No entanto, líderes importantes como Barack Obama e Nancy Pelosi permanecem neutros. Biden anunciou sua desistência no domingo (21), citando que era do melhor interesse do partido e do país. Ele enfrentou pressões após um desempenho fraco em um debate contra Donald Trump, levantando dúvidas sobre sua capacidade cognitiva. Apesar de resistir inicialmente, o presidente decidiu não concorrer após receber diagnósticos de Covid-19 e refletir sobre sua candidatura.

