Kremlin afirma que renúncia de Biden à corrida eleitoral nos EUA ‘não surpreendeu’

Porta-voz do governo de Putin destacou que a situação nos Estados Unidos é um ‘assunto interno’ e não uma prioridade para a Rússia; ele não avaliou a possível candidatura da vice-presidente Kamala Harris

Gavriil GRIGOROV/ POOL/AFP O presidente russo Vladimir Putin



O Kremlin afirmou nesta segunda-feira (22) que não ficou surpreso com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de desistir de concorrer à reeleição. “Honestamente, o que aconteceu nos últimos anos nos EUA nos ensinou a não nos surpreendermos com nada. Portanto, não estamos muito surpresos”, disse Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa, em uma entrevista coletiva por telefone. Peskov destacou que a situação nos EUA é um “assunto interno” e não uma prioridade para a Rússia. “Não cabe a nós avaliar as decisões do atual presidente e candidato à presidência dos Estados Unidos”, afirmou. Ele ressaltou que o mais importante é o futuro das relações entre Rússia e EUA, que estão no pior momento de sua história. O governo russo não avaliou a possível candidatura da vice-presidente Kamala Harris, mas observou que ela tem feito muitas declarações “hostis” contra a Rússia ao longo dos anos. Peskov admitiu que não se lembra de nenhum encontro entre Kamala e o presidente russo, Vladimir Putin.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O porta-voz destacou que a principal preocupação da Rússia é a operação militar especial na Ucrânia e as metas associadas a ela. Ele afirmou que Moscou não espera “nada de bom” dos meses restantes do governo Biden, dado o clima político nos Estados Unidos. Segundo ele, Washington continuará a rearmar a Ucrânia e transferir parte do ônus financeiro para seus aliados europeus, o que prolongará o conflito, mas não afetará seu desfecho. Nos últimos meses, Putin tem reiterado que a vitória de Biden foi mais benéfica para a Rússia do que a de Donald Trump.

*Com informações da EFE

Publicada por Felipe Cerqueira