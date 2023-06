Colisão de trens na Índia deixa mais de 200 mortos e 900 feridos

Acidente ocorreu nas proximidades de Balasore, a cerca de 200 quilômetros da capital do estado, Bhubaneswar

Reprodução/Twitter @RailFanatic Colisão de trens matou mais de 200 pessoas na Índia



Uma colisão entre dois trens na Índia deixou matou 207 pessoas e deixou 900 feridos nesta sexta-feira, 2. A informação é da Agência Reuters. O acidente ocorreu nas proximidades de Balasore, a cerca de 200 quilômetros da capital do estado, Bhubaneswar. Um segundo trem de passageiros também se envolveu no acidente, de acordo com o presidente de Odisha, Pradeep Jena. O acidente está entre os maiores já registrados no país. De acordo com Pradeep Jena, o número deve aumentar. Segundo o último relatório do Escritório Nacional de Registro de Crimes (NCRB) da Índia, foram registrados 13.018 acidentes em 2020, nos quais morreram 11.986 pessoas e 11.127 ficaram feridas, sendo as colisões responsáveis por 70% das vítimas. Imagens compartilhadas nas redes sociais, mostram os agentes de segurança escalando os destroços para tentar encontrar sobreviventes. “Estava no local e posso ver sangue, membros quebrados e pessoas morrendo ao meu redor”, relatou uma testemunha em entrevista à Reuters. Segundo a agência, centenas de jovens formaram fila do lado de fora de um hospital do governo indiano, em Odisha, para doar sangue.

O acidente aconteceu por volta das 19h20 (10h20 em Brasília) e as imagens mostram cerca de 15 vagões virados sobre os trilhos, com várias pessoas tentando salvar os passageiros presos no seu interior. De acordo com o porta-voz da Indian Railways, Amitabh Sharma, a colisão entre os dois primeiros trens ocorreu por volta das 19h. Depois, um outro trem de passageiros que passava em alta velocidade atingiu vários dos vagões tombados. Três equipes da Força Nacional de Resposta a Catástrofes, quatro unidades da Força de Ação Rápida em Caso de Catástrofe de Odisha, mais de 15 equipes de bombeiros, 30 médicos, 200 polícias e 60 ambulâncias foram mobilizados para o local, informou o secretário-geral de Odisha, Pradeep Kumar. As operações de salvamento prosseguirão durante a noite, apesar da escuridão, acrescentou.

*Com informações de agências internacionais