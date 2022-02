Colisão entre ônibus e caminhão deixa 8 mortos e 15 feridos no México

Acidente aconteceu neste domingo, 6, em uma rodovia que liga Cancún com a cidade de Mérida

Reprodução / Twitter @ReynaCeciliaSM

Uma colisão entre um ônibus de turismo e um caminhão provocou a morte de oito pessoas no México. O acidente aconteceu neste domingo, 6, em uma rodovia que liga o balneário de Cancún com a cidade de Mérida, capital do estado de Yucatán. Inicialmente, o governo de Quintana Roo chegou a divulgar que nove pessoas haviam morrido, mas a Guarda Nacional do México corrigiu a informação para oito óbitos. Outras 15 pessoas também ficaram feridas. O coletivo transportava 45 pessoas de diversas nacionalidades e o caminhão estava sendo usado na construção de uma ferrovia. O primeiro boletim informou que quatro pessoas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Cancún, sendo três adultos e uma criança de quatro anos. O Hospital Geral de Playa del Carmen recebeu outros quatro feridos. Segundo relato das autoridades locais, os internados estão conscientes, mas apresentam diversas lesões.

*Com EFE