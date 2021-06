Colisão entre trens deixa pelo menos 40 mortos no Paquistão

Acidente deixou mais de 100 pessoas feridas, parte delas presas às ferragens dos trens; veículos colidiram após um deles descarrilar e bater de frente com outro

WAQAR HUSSEIN/EFE Pelo menos 40 pessoas morreram no acidente de trem



Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nesta segunda-feira, 7, quando um trem descarrilou, invadiu os trilhos de outro trem e colidiu de frente com ele, fazendo com que o veículo capotasse na província de Sindh, no Paquistão. O acidente ocorreu por volta das 3h30 no horário local, por volta das 19h30 do domingo no horário de Brasília. A quantidade de pessoas presas nas ferragens pode fazer com que o número seja ainda maior. Para auxiliar no socorro das vítimas, o Exército foi enviado ao local para ajudar no transporte das vítimas de helicóptero.

O Primeiro Ministro do país, Imran Khan, disse em redes sociais que ordenou investigações sobre o acidente. “Estou chocado com o terrível acidente registrado no início da manhã que deixou 30 passageiros mortos. Já pedi ao ministro da Ferrovias para ir até o local e prestar assistência médica aos feridos e suporte às famílias dos mortos”, disse. Até o momento, o motivo do descarrilamento do trem não foi identificado. Com tecnologia datada da década de 1940, quando ainda era uma colônia do império britânico, o Paquistão tem histórico de acidentes de trem. Entre 2013 e 2019, pelo menos 150 pessoas morreram em ocorrências do tipo.