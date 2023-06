Colômbia se mobiliza para encontrar Wilson, cachorro herói que se perdeu após ajudar a achar crianças na selva

Exército do país afirma que não interromperá buscas pelo cão farejador: ‘Não deixamos ninguém para trás’

Reprodução/Twitter/Exército Nacional da Colômbia O cachorro Wilson está desaparecido após buscas na floresta amazônica



Após comemorar os resultados felizes na busca por quatro crianças que sobreviveram a um desastre aéreo na porção colombiana da Floresta Amazônica, os habitantes do país agora estão aflitos com o desaparecimento de Wilson, cão farejador que ajudou nas buscas. Ele havia encontrado várias pertences de Lesly Mucutuy, de 13 anos, Soleiny Mucutuy, 9, Tien Mucutuy, 4, e Cristin Mucutuy, 1. Agora, o animal está perdido na floresta. Neste final de semana, o exército do país anunciou que continua procurando o animal. “A busca não terminou. Nosso princípio: não deixamos ninguém para trás”, afirmou a instituição militar pelo Twitter.

Segundo o Exército colombiano, pegadas do cachorro foram encontradas junto com marcas que seriam das crianças. No momento do resgate, no entanto, Wilson não estava com elas. “Lesly sorriu para nós, nos abraçou e nos contou sobre o cachorrinho”, disse Astrid Cáceres, diretora da entidade estatal responsável pelos direitos das crianças, sem especificar se estava se referindo a Wilson. Nessa região de difícil acesso por rios e sem estradas, os habitantes costumam viajar em voos particulares. As crianças embarcaram na aeronave junto com a mãe para escapar de guerrilheiros que recrutam e aterrorizam os moradores da área, informou o general Pedro Sánchez, responsável pelo resgate.