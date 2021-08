Com 2,35 metros, homem mais alto da América morre aos 38 anos

Anúncio foi feito pela mãe de Igor Vovkovinskiy nas redes sociais; causa da morte foi uma doença cardíaca

Reprodução/Instagram @igor2tall Igor sofria com uma produção acima da média de hormônios de crescimento



Aos 38 anos, Igor Vovkovinskiy, conhecido por ser o homem mais alto da América com 2,35 metros de altura morreu no último dia 20, por uma doença cardíaca. A morte foi confirmada pela mãe de Igor nas redes sociais. O americano de origem ucraniana sofria com um tumor que desencadeou uma produção excessiva de hormônios de crescimento, sendo que atingiu a marca reconhecida pelo Livro dos Recordes aos 27 anos. Em publicação feita nas redes sociais, Svetlana, mãe de Igor, disse que ele e seu irmão, Oleh, ficaram juntos no hospital durante as últimas horas de vida do recordista. Atualmente, o homem mais alto do mundo é o turco Kösen, com 2,51 metros. Já na história moderna, o recorde pertence a Robert Wadlow, que chegou à marca de 2,72 metros de altura, sendo que ele também sofreu com a produção acima da média de hormônios e morreu aos 22 anos em 1940.