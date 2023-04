Com termômetros quase na casa dos 40ºC, Espanha e Portugal batem recordes absolutos de calor e aumentam risco de incêndios

Atualmente, países passam pela primavera; verão na Europa acontece entre o fim de junho e setembro

Piero CRUCIATTI / AFP Onda de calor atinge a Europa durante a primavera



Espanha e Portugal registraram temperaturas recorde em abril entre quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28, com os termômetros batendo quase 40ºC. Com isso, a onda de calor aumentou o risco de incêndios na região. Na quinta-feira, a Espanha peninsular registrou recorde de temperatura para um mês de abril, com 38,8ºC em Córdoba, no Sul do país, segundo dados provisórios publicados nesta sexta pela agência estatal de meteorologia Aemet. O recorde anterior para a Espanha continental foi registrado em 2011, quando os termômetros marcaram 38,6ºC em Elche, no Leste. No entanto, esta temperatura não seria um recorde absoluto para todo o país. Isso porque em 2013, nas Canárias, a máxima histórica chegou a 40,2ºC. O vizinho Portugal também registrou na quinta a temperatura mais alta em um dia de abril em pelo menos 78 anos, com 36,9 ºC em Mora, no centro do país, segundo o instituto meteorológico nacional. Atualmente, Espanha e Portugal passam pela primavera. O verão na Europa acontece entre o fim de junho e vai até o fim de setembro.