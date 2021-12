Comando aéreo dos Estados Unidos monitora viagem do Papai Noel

Com a presença de nove renas, viagem a bordo do trenó natalino saiu do Polo Norte nas primeiras horas desta sexta-feira, 24, e iniciou a entrega de presentes pelo mundo

Reprodução/noradsanta As famílias podem acompanhar de forma virtual o trajeto natalino em todos os cantos do mundo



O Comendo Norte-Americano de Defesa do Espaço Aéreo (Norad) rastreia o trajeto do Papai Noel desde as primeiras horas desta sexta-feira, 24, quando o bom velhinho iniciou a entrega de presentes em todos os cantos do mundo para o Natal. A viagem a bordo do trenó saiu do Polo Norte com a comitiva natalina, composta por nove renas, incluindo o Capitão Rudolph, a famosa rena de nariz vermelho. As famílias podem acompanhar de forma virtual o trajeto natalino e conseguem, até mesmo, saber quantos presentes já foram entregues. As imagens são exibidas de forma 3D.

O rastreamento é feito desde 1955. A tradição começou após uma rede de departamentos lançar uma campanha para estimular as crianças a telefonarem para a central da rede de lojas e conversarem com o Papai Noel. No entanto, na ocasião, os publicitários erraram o número de telefone e os pequenos acabaram ligando para o Centro de Defesa Continental do Colorado, nos Estados Unidos. Para não quebrar a magia natalina, os funcionários se revezaram para atender às chamadas, dando início à tradição que ainda se mantém e se atualizou no rastreamento virtual. Para acompanhar o trajeto do Noel é só acessar o site https://www.noradsanta.org/pt/map.

*Com informações da repórter Francy Rodrigues