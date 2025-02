Comando Vermelho enfrenta acusações de tráfico de drogas e homicídios em Portugal

Recentemente, a facção foi implicada no assassinato de Thúlio Fernando Santos Silva, cujo corpo foi encontrado carbonizado em um caixote de lixo na cidade de Seixal, próxima a Lisboa

ALAOR FILHO/ESTADÃO CONTEÚDO Secretaria Estadual de Segurança Pública do Brasil quer que a organização seja oficialmente reconhecida como internacional



O Comando Vermelho, uma facção criminosa brasileira, enfrenta sérias acusações de envolvimento em tráfico de drogas e homicídios em Portugal, com ramificações internacionais. Rúben Oliveira, conhecido como Xuxas, foi sentenciado a 20 anos de prisão por sua participação em atividades de narcotráfico e por integrar uma associação criminosa. Ele é considerado um dos principais traficantes operando em solo português, com vínculos diretos a organizações de narcotráfico no Brasil e na Colômbia. Recentemente, a facção também foi implicada no assassinato de Thúlio Fernando Santos Silva, cujo corpo foi encontrado carbonizado em um caixote de lixo na cidade de Seixal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, e seu parceiro, Leonardo Dias de Mendonça, estão sob investigação por suas atividades no tráfico internacional desde 2000. Ambos figuram na lista do OFAC, órgão que impõe sanções a indivíduos envolvidos em narcotráfico, o que evidencia a gravidade de suas ações e a atenção que recebem das autoridades.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Brasil está em tratativas com os Estados Unidos para que o Comando Vermelho seja oficialmente reconhecido como uma organização criminosa internacional. Essa designação poderia facilitar a colaboração entre os países no combate ao tráfico de drogas, permitindo ações mais eficazes contra essa rede criminosa que opera em várias nações.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias