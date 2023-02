Cometa verde cruzará o céu nesta quarta após 50 mil anos e poderá ser visto a olho nu; saiba como

C/2022 E3 pode ser visto à noite com um bom par de óculos e estará visível no Hemisfério Sul até o dia 10 de fevereiro

Dan Bartlett / NASA / AFP Cometa recém-descoberto está atravessando nosso Sistema Solar pela primeira vez em 50.000 anos e pode ser visível a olho nu ao passar zunindo pela Terra e pelo Sol



Após 50 mil anos, o cometa verde vai cruzar o céu da Terra a partir desta quarta-feira, 1, e poderá ser visto até o dia 10 no Hemisfério Sul. O C/2022 E3 (ZTF) tem a cor esmeralda e foi descoberto em março de 2022 pelo programa “Zwicky Transient Facility” (ZTF), que opera o telescópio Samuel-Oschin no Observatório Palomar, na Califórnia. O pequeno corpo rochoso e gelado tem o diâmetro de apenas um quilômetro e está passando pelo céu desde o dia 21 de janeiro, porém sua primeira aparição foi no Hemisfério Norte, só agora ele veio para outra parte. O objeto espacial pode ser visto à noite com um bom par de óculos ou mesmo a olho, desde que o céu esteja limpo, não haja poluição luminosa e o brilho da Lua não incomode. Então, para conseguir apreciar melhor o fenômeno, é recomendado estar em um lugar escuro, até porque a lua, que está na fase crescente, pode acabar interferindo na visualização, sem contar que o brilho do C/2022 E3 está fraco. O que poderemos ver no céu é a longa causa brilhante do cometa. Isso acontece porque ele se aproxima do Sol, o gelo em seu núcleo passa para o estado gasoso e libera uma longa cauda que reflete a luz do astro-rei. O cometa brilhará em todo o seu esplendor “quando estiver mais próximo da Terra”, explica o professor de física do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Thomas Prince, que trabalha para a ZTF.