‘Cometi erros, mas dei meu melhor’, diz Joe Biden em convenção democrata

Em tom de despedida oficial, presidente norte-americano usou seu tempo de fala para fazer um balanço de sua vida política, além de dar apoio Kamala Harris, que enfentará Donald Trump na corrida pela Casa Branca

SMIALOWSKI/AFP Biden lembrou os eleitores da pandemia que mergulhou os EUA no caos econômico, citando seus esforços e o de Kamala Harris para devolver o país à normalidade



O principal evento para oficialização do nome de Kamala Harris à disputa pela presidência dos Estados Unidos, a Convenção Nacional Democrata, teve seu início nesta segunda-feira (20), e contou com a presença do presidente do país, Joe Biden, que optou por se afastar da disputa há pouco mais de um mês. Sob aplausos e em tom de despedida, Biden usou seu tempo de fala para fazer um rápido balanço de sua vida política, além de dar estrito apoio a Kamala, que enfentará Donald Trump na corrida pela Casa Branca. “América, eu dei o meu melhor a vocês. Eu cometi muitos erros na minha carreira, mas eu dei o meu melhor a vocês. Eu já fui muito jovem para ser senador, porque não tinha 30 anos ainda, e também muito velho para continuar como presidente. (…) Eu dou a minha palavra: eu estou mais otimista quanto o futuro do que estava quando fui eleito como um senador aos 29 anos”, disse.

Defendendo a sua escolha de deixar a disputa, Biden repetiu o que disse em seu primeiro discurso à nação depois de anunciar sua saída da corrida: “Eu amo meu trabalho, mas eu amo mais o meu país”. O tom do discurso se baseou, também, numa exaltação constante à figura de Kamala, que sempre o respondia com agradecimentos. Ao pontuar seus diversos feitos na Casa Branca, o presidente frisou que um eventual governo de Harris representa a continuidade dessas conquistas. Em determinado momento, ele chegou a dizer que escolhê-la como companheira de chapa na eleição de 2020 foi a “melhor decisão” de toda sua carreira. “Escolher Kamala foi a primeira decisão que eu tomei quando eu me tornei o indicado [à Presidência pelo Partido Democrata], e foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha carreira. (…) Ela é forte, ela é experiente e tem uma enorme integridade. A história dela representa o melhor das histórias da América. E como muitos dos nossos melhores presidentes, ela também já foi vice-presidente — disse, brincando, em referência ao período em que foi vice de Barack Obama“.

Biden relembrou a turbulência que estava no país no momento em que assumiu a Presidência, semanas após o ataque a tentativa de golpe nos EUA com a invasão do Capitólio, liderado por apoiadores de Trump, que responde a dois processos na Justiça por sua ligação com o motim. “Há quatro anos, eu levantei minha mão direita e prestei um juramento a vocês, a Deus e à Constituição. À minha frente estava a cidade tomada pela Guarda Nacional, atrás de mim estava o Capitólio, que duas semanas antes estava tomado por agitadores”, relembrou Biden.

O presidente também usou grande parte da sua fala para fazer uma revisão dos feitos do seu governo, apontando que o futuro da gestão da Casa Branca deveria ficar na mão dos democratas. Biden lembrou os eleitores da pandemia que mergulhou os EUA no caos econômico, citando seus esforços e o de Kamala Harris para devolver o país à normalidade. Para isso, destacou o que considera sucessos da sua política doméstica, como o baixo desemprego, a queda na inflação, o impulso às legislações ambientais e os esforços para abaixar os preços dos medicamentos. Mesmo com o discurso eufórico e recepção calorosa, a convenção continuará sem a presença do atual presidente norte-americano, já que Biden não ficará para ver o restante do evento. Logo após o discurso, o presidente e a primeira-dama, Jill, viajaram para a Califórnia para tirar duas semanas de férias, deixando os holofotes em Kamala no momento em que ela assume oficialmente como o novo rosto do Partido Democrata.