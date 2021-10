Polícia Civil de Goiás indicia quatro pessoas por incêndios na Chapada dos Veadeiros

De acordo com as investigações, fogo começou de maneira culposa depois que dois homens erraram no manuseio de materiais de construção

Corpo de Bombeiros de Goiás Queimadas atingiram área de mais de 28 mil hectares



A Polícia Civil do Goiás vai indiciar quatro pessoas por incêndios na Chapada dos Veadeiros. As queimadas aconteceram em setembro deste ano, por mais de dez dias na região, e atingiram uma área total de 28 mil hectares. As investigações foram concluídas na quarta-feira, 3, e são referentes aos três inquéritos abertos. Segundo a polícia do estado, os procedimentos serão encaminhados ao Poder Judiciário. Os nomes dos indiciados não foram divulgados. De acordo com as investigações, um dos focos do incêndio ocorreu de maneira culposa, pela conduta imprudente de dois autores no manuseio de materiais de construção. Essa atitude provocou a queima do Condomínio Vale Azul, na cidade de Alto Paraíso. Uma das testemunhas relatou que o fogo lhe ocasionou um prejuízo de cerca de R$ 150 mil. As outras duas investigações concluíram pela ocorrência de crime doloso, ou seja, foi realizada uma queimada de forma intencional. Um deles ocorreu em uma estrada vicinal para o Distrito de São Jorge e o outro, mais grave, ocorreu na Fazenda Cascata, responsável pela queima de 14.183 hectares.

*Com informações da Agência Brasil