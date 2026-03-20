Como funcionam os drones de guerra Shahed do Irã e por que eles são difíceis de interceptar

Com baixo custo de produção e capacidade de voar abaixo da linha dos radares, os veículos não tripulados iranianos impõem um desafio tático e financeiro para os sistemas antiaéreos globais

SERGEI SUPINSKY / AFP A adoção massiva dessa tecnologia pela Rússia na guerra da Ucrânia e por forças iranianas no Oriente Médio atende a um objetivo estratégico e logístico rigoroso: saturar e esgotar as defesas inimigas usando artefatos bélicos baratos, preservando caças e mísseis de alta tecnologia que possuem custo de substituição inviável.



Os drones Shahed-136, desenvolvidos pela indústria militar do Irã, representam uma mudança drástica na lógica de custo e eficácia dos conflitos armados contemporâneos. Classificados tecnicamente como munições vagantes ou drones de ataque unidirecional, esses equipamentos são projetados para percorrer grandes distâncias, identificar coordenadas estáticas e colidir diretamente contra o alvo, detonando sua carga explosiva no momento do impacto. A adoção massiva dessa tecnologia pela Rússia na guerra da Ucrânia e por forças iranianas no Oriente Médio atende a um objetivo estratégico e logístico rigoroso: saturar e esgotar as defesas inimigas usando artefatos bélicos baratos, preservando caças e mísseis de alta tecnologia que possuem custo de substituição inviável.

A engenharia mecânica da munição vagante

Ao contrário de drones militares operacionais tradicionais — como o norte-americano Reaper ou o turco Bayraktar TB2, que disparam mísseis guiados e retornam à base de origem —, o Shahed-136 é construído para ser integralmente descartável. A aeronave possui um formato de asa delta medindo 3,5 metros de comprimento por 2,5 metros de envergadura, com peso vazio aproximado de 200 kg. O bico de sua fuselagem abriga uma ogiva de fragmentação que varia de 40 kg a 50 kg, desenhada para maximizar a destruição em áreas de infraestrutura civil, como portos e usinas elétricas.

O sistema de propulsão é fundamentado no Mado MD-550, um motor a pistão de quatro cilindros derivado de equipamentos civis e de aeromodelismo, que é internacionalmente reconhecido por emitir um zumbido grave e alto semelhante ao de um cortador de grama. Esse arranjo mecânico direto e descomplicado permite que o aparelho atinja uma velocidade de cruzeiro próxima a 185 km/h e alcance alvos situados a distâncias que ultrapassam 2.000 quilômetros. Devido ao uso extensivo de componentes comerciais e eletrônicos de prateleira, estima-se que cada unidade exija um investimento produtivo que varia entre US$ 20 mil e US$ 50 mil.

O passo a passo operacional de um ataque de saturação

O verdadeiro poder de fogo deste equipamento reside na sua utilização em massa. A operação tática de lançamento e alcance do alvo desenvolve-se em três etapas fundamentais no campo de batalha:

1. Lançamento móvel em enxame

As aeronaves não exigem aeroportos, pistas de decolagem ou bases militares instaladas. O disparo acontece a partir de estruturas metálicas de lançamento múltiplas disfarçadas ou instaladas diretamente na carroceria de caminhões comerciais. Um pequeno foguete propulsor sólido é acionado, fornecendo a velocidade e a elevação iniciais. Segundos após deixar a rampa, esse propulsor esgota seu combustível, é ejetado do corpo do drone e o motor a pistão assume o controle do voo.

2. Navegação autônoma e silenciosa

A rota rumo ao alvo é inserida de forma predefinida no computador de bordo antes da decolagem, amparada por sistemas globais de geolocalização por satélite (GPS e sua versão russa, GLONASS). Durante o trajeto de dezenas ou centenas de quilômetros, a aeronave voa em altitudes mínimas. O perfil de voo rente ao solo, aliado à velocidade moderada e ao revestimento em material composto, resulta em uma assinatura de radar irrisória. Sem a necessidade de manter uma comunicação bidirecional com a central de controle, a máquina torna-se altamente imune a operações primárias de bloqueio eletrônico.

3. Mergulho e impacto cinético

Ao alcançar as exatas coordenadas geográficas estipuladas no disparo, os sistemas inerciais e de navegação direcionam as superfícies de controle para uma manobra de mergulho. O drone arremessa seu peso contra o solo, convertendo-se fisicamente em um míssil e acionando o explosivo no contato mecânico da colisão.

O choque de assimetria financeira na Ucrânia e no Oriente Médio

O maior ativo do Shahed-136 — batizado pelos russos de Geran-2 — é a capacidade de implodir a viabilidade econômica do sistema de proteção de um país inteiro. A estratégia atual consiste em enviar dezenas de aparelhos ao mesmo tempo para forçar as nações atacadas a consumirem suas reservas de interceptadores. O disparo de baterias robustas, como o sistema americano Patriot, custa entre US$ 1 milhão e US$ 4 milhões por míssil, configurando uma troca matemática que favorece amplamente o atacante.

Para impedir o colapso financeiro de suas redes defensivas, os militares da Ucrânia começaram a desenvolver contramedidas improvisadas, organizando patrulhas com helicópteros e equipes no solo armadas com metralhadoras de grosso calibre, além de sistemas antiaéreos da era soviética apontados por feixes de luz potentes na tentativa de realizar abates visuais. Contudo, episódios recentes de ataques iranianos contra instalações de aliados na região do Golfo demonstraram que escudos antiaéreos dotados com a melhor tecnologia do mundo podem falhar se simplesmente esgotarem a sua capacidade operacional de acompanhar tantos alvos simultâneos.

Questões frequentes sobre a vulnerabilidade da defesa antiaérea

Por que a lentidão do drone confunde os radares militares?

Equipamentos avançados de varredura aérea nasceram para identificar ameaças que voam em alta velocidade e grande elevação, como mísseis balísticos. Como o Shahed se desloca a apenas 185 km/h no limite inferior de alcance do espaço aéreo, algoritmos de radares antigos muitas vezes interpretam esse eco de velocidade como “ruído de solo” (clutter) ou um caminhão civil rodando em uma autoestrada, ignorando a aproximação.

É possível mudar a mira do armamento no meio do voo?

No projeto padrão, as coordenadas são cegas e alimentadas apenas durante o planejamento da missão no solo. Sem câmeras óticas integradas conectadas a um operador, o equipamento é incapaz de perseguir alvos dinâmicos ou realocar a mira contra comboios blindados em movimento. No entanto, frotas atualizadas pelas forças russas e iranianas já recebem integração de modems 4G/LTE comerciais para corrigir vetores via triangulação de antenas civis.

Como funcionam os ataques durante o dia?

Embora sejam ferramentas formidáveis, os equipamentos básicos dependem essencialmente do voo noturno para maximizar sua sobrevivência, ocultando-se no escuro para escapar da identificação a olho nu. À luz do dia, o ruído alto do motor anuncia sua chegada de longe, tornando a baixa velocidade e a estrutura volumosa um alvo frágil para armamento de infantaria leve direcionado visualmente.

O avanço e o amadurecimento dessa plataforma de guerra assinalam um redesenho forçado na arquitetura militar global. A eficácia comprovada dos veículos unidirecionais de baixo custo remove o domínio do espaço aéreo das mãos exclusivas das superpotências financeiras e expõe um flanco aberto no investimento das defesas convencionais. A sobrevivência das infraestruturas essenciais passa agora, compulsoriamente, pela migração para sistemas defensivos escaláveis, fundamentados em armas a laser direcionadas ou interferidores de micro-ondas, onde o custo do disparo possa, pela primeira vez nesta década, custar menos do que a tecnologia de ataque.