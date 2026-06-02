Trump declara apoio a Abelardo de la Espriella para a presidência da Colômbia

O candidato de extrema direita disputará o segundo turno com o apadrinhado de Petro

JOAQUIN SARMIENTO / AFP Abelardo de la Espriella liderou no primeiro turno



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (2) apoio ao advogado Abelardo de la Espriella na eleição presidencial da Colômbia. Por meio de publicação no Truth Social, o republicano elogiou o candidato de extrema direita e falou que o pleito colombiano é “importante” para o futuro do país sul-americano e para a relação de Washington e Bogotá.

“Como presidente, Abelardo teria enorme sucesso em liderar a Colômbia rumo ao crescimento econômico, à criação de empregos, à promoção do comércio, ao combate à imigração ilegal, à repressão ao crime e às drogas e à restauração da lei e da ordem”, escreveu Trump.

O republicano também chamou de “marxista de esquerda radical” o senador Iván Cepeda, apadrinhado do presidente colombiano, Gustavo Petro. O parlamentar enfrentará Espriella no segundo turno marcado para 21 de junho.

“Devido às suas enormes realizações na vida e ao seu apoio político pessoal, é uma honra conceder a Abelardo meu apoio total e irrestrito. ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella não deixará o povo maravilhoso da Colômbia”, disse o republicano.

Trump ainda deu parabéns ao advogado pelo resultado do primeiro turno. Com 100% das urnas apuradas, Espirella somou 43,74% dos votos contra 40,90% de Cepeda.