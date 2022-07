Confira imagens inéditas do Universo capturadas pelo telescópio espacial James Webb

A Nasa revelou nesta terça-feira, 12, todas as primeiras imagens feitas pelo mais potente telescópio espacial já concebido, James Webb. “Cada imagem é uma nova descoberta”, declarou o diretor da Nasa, Bill Nelson. “Cada uma dará à humanidade uma visão do Universo que nunca vimos antes”, completou. Esse momento histórico, marca o início das operações científicas, aguardadas há anos por astrônomos do mundo inteiro. A divulgação das imagens foram realizadas ao vivo em um programa que durou cerca de uma hora. Os registros compartilhados são: duas nebulosas – Eta Carina, localizada a cerca de 7.600 anos-luz de distância, e que ilustra a formação das estrelas. E Anel do Sul, uma nebulosa dita planetária (embora não tenha nada a ver com planetas), que é uma imensa nuvem de gás em torno de uma estrela morrendo. Ambas ilustram o ciclo de vida das estrelas. Um exoplaneta e um agrupamento compacto de galáxias. A revelação vem um dia após a Nasa ter disponibilizado uma primeira imagem tirada pelo telescópio, que ilustrava os tempos distantes do cosmos. Repleta de detalhes, a foto mostra galáxias formadas logo após o Big Bang, há mais de 13 bilhões de anos. Uma das principais missões de James Webb é a exploração do universo muito jovem. Esta primeira apresentação pretendia dar uma visão geral das suas capacidades nesta área.

Webb’s first full-color images are now the world’s to enjoy! We hope you found them as meaningful and beautiful as we did. Here’s to many years of Webb science — we can’t wait to see what’s next as we continue to #UnfoldtheUniverse! https://t.co/deO8TFCkiz

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022