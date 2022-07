Foguete da SpaceX explode durante transmissão ao vivo: ‘Avaliando danos’, diz Elon Musk

Starship estava em fase de teste; protótipo tem como objetivo tornar as viagens espaciais humanas mais comuns e acessíveis

Reprosução/Youtube/NASASpaceflight Foguete da SpaceX, empresa de Elon Musk, explode durante teste



Um foguete desenvolvido pela SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, explodiu na segunda-feira, 11, na fábrica, localizada no Texas EUA. O teste estava sendo transmitido ao vivo pelo canal NASA Spaceflight quando tudo aconteceu. Em vídeo, é possível ver o momento em que o foguete explode e o estrondo chega a balançar as câmeras que registravam a operação. Questionado pela agência de noticias Reuters, a empresa não comentou sobre a explosão do foguete Starship, o centro das ambições de Musk e cujo objetivo é tornar as viagens espaciais humanas mais comuns e acessíveis, e nem informou se vai haver uma investigação. Contudo, pro meio do Twitter, Musk comentou o ocorrido. “Sim, na verdade não é bom. A equipe está avaliando os danos”, escreveu e acrescentou dizendo que “no futuro, não faremos teste com uma série de 33 motores Raptor para uso em próximo voo de teste orbital”.