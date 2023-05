Confira quais artistas se recusaram a participar da coroação do Rei Charles III

Além da cerimônia, será realizada uma apresentação nos jardins do Castelo de Windsor; Katy Perry, Andrea Bocelli, Lionel Richie e o grupo Take That estão confirmados

Oli SCARFF / AFP Rei Charles III inicia sua jornada na 'Procissão do Rei' , uma jornada de dois quilômetros do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster, no centro de Londres, antes da coroação



Ao término da cerimônia de coroação do rei Charles III, que ocorre neste sábado, 6, realizada na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra, haverá uma homenagem à posse de Charles III como rei da monarquia britânica. Nos gramados dos jardins do Castelo de Windsor, os artistas Katy Perry, Andrea Bocelli, Lionel Richie e o grupo Take That deverão se apresentar no próximo domingo, 7, para dar fim à celebração. No entanto, nem todos os convites realizados pela realeza foram aceitos por diversos artistas internacionais. É o caso de Adele, Harry Styles, Robbie Williams e Elton John que rechaçaram participar da celebração. Destes, apenas John afirmou à revista Rolling Stone que não conseguiu conciliar sua agenda com o convite. Há quem duvide, já que o cantor era próximo da princesa Diana, morta em um acidente de carro em 1997, e um dos artistas que mais deram apoio à então membro da família real durante seu processo de divórcio. Elton também tocou no funeral de Diana, ao adaptar a música “Candle in the Wind” como uma homenagem.

Kylie Minogue, cantora australiana, também foi convidada mas optou por não comparecer às celebrações em 6 de maio sob a justificativa de que não estaria no país. Tablóides, no entanto, noticiaram que o real motivo era o medo de que sua participação possa gerar chateações em sua terra natal, já que o movimento republicano ganha força na política australiana. O território, mesmo independente, é um doa 56 integrantes da Comunidade Britânica (“Commonwealth”, nomenclatura oficial em inglês) e um dos 14 que ainda permanecem sob o termo de monarquias constitucionais. Na prática, o monarca é o chefe de Estado. Além destes, as Spice Girls também decidiram não participar da coroação. A última vez em que o grupo se reuniu para cantar foi durante o encerramento das Olimpíadas de Londres, em 2012. Desde então, as integrantes esbarram na resistência de Victoria Beckham em participar de uma reunião. Isso porque a empresária é dona de uma grife de luxo bem-sucedida. Além disso, em 1997, as Spice Girls foram alvo de críticas após Geri Halliwell não apertar as mãos de Charles e cumprimentá-lo com um beijo na bochecha. A ação descumpri um dos protocolos reais. Assim, o grupo optou por dizer não à participação na cerimônia de coroação.