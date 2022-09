Confira quais são os 15 países onde Elizabeth II é chefe de Estado

Reinos da Comunidade de Nações são países que fazem parte do território do Reino Unido e ex-colônias inglesas que mantiveram a rainha britânica como representante estatal

Jane Barlow / POOL / AFP Rainha Elizabeth II está enfrentando problemas de saúde



A Rainha Elizabeth II, de 96 anos, foi colocada sob supervisão médica no castelo escocês de Balmoral nesta quinta-feira, 8. A monarca é a chefe de Estado que representa mais territórios no mundo, com 15 nações sob tutela da coroa. Países, como a própria Inglaterra e a Irlanda, são possessões do Reino Unido. Outros são ex-colônias inglesas que mantiveram a rainha britânica como chefe de Estado, como o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. Apesar do título de chefe de Estado, na realidade a função da rainha fica restrita à participação em cerimônias oficiais, entrega de títulos de nobreza e relação institucional com líderes de outros países. No Reino Unido, por exemplo, o poder político é exercido pelo Parlamento e o primeiro-ministro cumpre a função de chefe de governo. Ao todo, o grupo de territórios sob comando de Elizabeth II é chamado de Reinos da Comunidade de Nações, que são compostos por: Antígua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Tuvalu e Reino Unido. Recentemente, Barbados deixou de fazer parte do território da rainha após passar por um processo de autonomia comandado pela primeira-ministra Mia Motley em 2021. Confira abaixo o infográfico.