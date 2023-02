Confira vídeos com série de reportagens de um ano da guerra na Ucrânia

Especial da Jovem Pan News retrata consequências econômicas para o Brasil, dificuldades para os acordos de paz e o drama de personagem que sofrem pela continuidade dos conflitos

Daniel LEAL / AFP Desde fevereiro de 2022, mais de 300 mil pessoas já morrem em decorrência dos combates



A Jovem Pan News preparou uma série de reportagens especiais sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito armado no Leste Europeu completa um ano na próxima sexta-feira, 24. Desde fevereiro de 2022, mais de 300 mil pessoas já morrem em decorrência dos combates, segundo estimativa do Exército norueguês. No total, foram cerca de 180 mil russos mortos ou feridos e 100 mil ucranianos, além de ao menos 30 mil civis mortos. Neste contexto, o primeiro episódio da série de reportagens falou sobre as consequências econômicas do conflito armado para outras nações, com o próprio Brasil. O segundo episódio trata das dificuldades para o fim da guerra entre os países, explicando como a proximidade entre Kiev, capital da Ucrânia, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) irritam a Rússia e prejudicam a resolução dos conflitos e acordos de paz. Já no terceiro episódio, vamos conhecer personagens que sofrem à distância pelos familiares deixados na Ucrânia, especialmente em Kiev, capital do país. Na reportagem, um soldado brasileiro que se voluntariou a combater os russos relata os horrores da guerra, enquanto um pesquisador luta no Reino Unido pelo fim do conflito.

Veja aqui o primeiro vídeo da série, que aborda as consequências da guerra para o Brasil:

Veja aqui o segundo vídeo da série, que trata sobre a proximidade de Kiev e OTAN:

Veja aqui o terceiro vídeo da série, que mostra a dor dos que sofrem pelos familiares: