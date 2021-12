Conflito entre aldeias indígenas deixa 13 mortos na Guatemala

Confronto territorial aconteceu neste sábado, 18, na Aldeia Chiquix; mulheres, crianças e um policial estão entre as vítimas

Reprodução / Google Maps A PNC também informou que um agente da PNC morreu e dois ficaram feridos.



Um conflito territorial entre aldeias indígenas deixou 13 mortos no oeste da Guatemala, perto da fronteira com o México. O confronto aconteceu neste sábado, 18, na Aldeia Chiquix, localizada ao lado de Nahualá, que é um limite territorial no conflito entre Santa Caratina Ixtahuacán. Segundo a Polícia Nacional Civil (PNC), foram identificadas mulheres e três crianças entre as vítimas. A corporação também informou que um agente da PNC morreu e dois ficaram feridos. A polícia lamentou os acontecimentos e afirmou que policiais já foram designados para “localizar os responsáveis ​​por esses crimes e fazer avaliações de novas estratégias para tentar impedir fatos mais lamentáveis”.