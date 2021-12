Concurso ‘Miss Mundo’ é adiado horas antes da final por Covid-19 entre candidatas e equipe

Ao menos sete casos já haviam sido confirmados entre as misses, e mais teriam sido detectados

Reprodução / Instagram / @Carol_GTeixeira Carol Teixeira é a representante do Brasil na premiação



O concurso Miss Mundo 2021 foi cancelado nesta quinta, 16, horas antes da final ser realizada em Porto Rico. A razão é que houve um aumento de casos de Covid-19 entre as candidatas e a equipe do evento, sendo que sete casos entre as misses já haviam sido detectados até a última terça, 14.”Depois de se reunir com os virologistas e médicos especialistas contratados para supervisionar o evento e discutir com o Departamento de Saúde de Porto Rico, foi tomada a decisão de adiar a transmissão global do evento, a ser realizada nos próximos 90 dias”, disseram em a nota os organizadores do evento, acrescentando que as pessoas que tiveram casos confirmados estão em quarentena. Apesar do prazo citado no texto, ainda não há data definida para o concurso possa ser realizado, e as 97 candidatas deverão retornar para seus países de origem.