Conflitos no Parlamento da Sérvia tem feridos, bombas de fumaça e protestos crescentes contra o governo

Manifestações, que já se estendem por quatro meses, têm atraído a participação de estudantes, professores e agricultores, refletindo um descontentamento em relação ao presidente Aleksandar Vucic

EFE/EPA/ANDREJ CUKIC Durante a sessão, a coalizão governista conseguiu aprovar sua agenda, o que provocou a ira da oposição



Confrontos no Parlamento da Sérvia resultaram em ferimentos a pelo menos três legisladores, incluindo Jasmina Obradovic, do partido SNS, que se encontra em estado grave após sofrer um derrame. Os tumultos ocorreram durante uma sessão legislativa, onde opositores e seguranças se enfrentaram, com o uso de bombas de fumaça e sinalizadores. Os protestos, que já se estendem por quatro meses, têm atraído a participação de estudantes, professores e agricultores, refletindo um descontentamento crescente em relação ao governo do presidente Aleksandar Vucic. O líder é alvo de acusações de corrupção e má gestão, o que tem gerado uma onda de insatisfação popular.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a sessão, a coalizão governista conseguiu aprovar sua agenda, o que provocou a ira da oposição. Os opositores reagiram com assobios e cartazes que clamavam por “greve geral” e “justiça para os mortos”, evidenciando a tensão entre os grupos políticos no país. Em resposta à situação, os organizadores dos protestos estão planejando uma grande manifestação em Belgrado, marcada para o dia 15 de março. A coalizão no poder, por sua vez, alega que há uma tentativa de desestabilização do país por parte de agências de inteligência ocidentais, o que adiciona uma camada de complexidade ao cenário político.

Uma das principais demandas dos manifestantes é a aprovação de uma lei que aumente os fundos destinados às universidades, um tema que tem gerado discussões acaloradas no Parlamento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias