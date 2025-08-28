Conselheiro da Casa Branca defende tarifas de 50% contra a Índia e acusa país de financiar guerra de Putin

Decisão não se limita ao combate ‘comércio injusto da China’, mas também busca interromper ‘o fluxo de recursos que a Índia destina à máquina de guerra de Vladimir Putin’

Stefani Reynolds/EFE Conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro



O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, utilizou sua conta no X (antigo Twitter) para justificar a tarifa de 50% sobre importações indianas, anunciada pelo presidente Donald Trump e em vigor a partir desta quinta-feira (28). Segundo ele, a decisão não se limita ao combate ao “comércio injusto da China”, mas também busca interromper “o fluxo de recursos que a Índia destina à máquina de guerra de Vladimir Putin”.

Em uma série de postagens, Navarro argumentou que consumidores americanos compram produtos indianos enquanto os Estados Unidos enfrentam barreiras impostas por Nova Délhi. De acordo com ele, os dólares recebidos pela Índia são usados para adquirir petróleo russo com desconto, que depois é refinado em território indiano em parceria com empresas russas e revendido no mercado global, garantindo a Moscou divisas para sustentar a guerra.

Navarro destacou que, antes da invasão da Ucrânia, o petróleo russo representava menos de 1% das importações indianas. Atualmente, essa fatia ultrapassa 30%, o que equivale a mais de 1,5 milhão de barris por dia, segundo ele. Para o conselheiro, esse aumento não visa atender ao consumo interno indiano, mas sim aos interesses de um “lobby de Big Oil” que transformou o país em um centro de refino e em “lavanderia de recursos para o Kremlin”.

O economista ainda ressaltou que a Índia exporta mais de 1 milhão de barris diários de derivados de petróleo, valor que corresponde a mais da metade do que importa da Rússia. Os lucros, afirmou, “alimentam tanto grandes grupos de energia ligados a políticos quanto o caixa de guerra de Putin”. Enquanto isso, observou, os EUA financiam militarmente a defesa da Ucrânia.

Além da questão energética, Navarro criticou a postura indiana no setor militar, lembrando que o país continua comprando armas russas ao mesmo tempo em que pressiona empresas americanas por transferência de tecnologia sensível — prática que chamou de “carona estratégica”.

Para ele, a administração Joe Biden tem ignorado essa situação. Já Trump, com a tarifa de 50% — “25% por comércio injusto e 25% por segurança nacional” —, estaria enfrentando o problema de forma direta. “Se a Índia quer ser vista como parceira estratégica dos EUA, precisa agir como tal. O caminho para a paz na Ucrânia passa por Nova Délhi”, concluiu Navarro.