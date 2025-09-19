Jovem Pan > Notícias > Mundo > Conselho de Segurança da ONU aprova retomada de sanções ao Irã por seu programa nuclear

Conselho de Segurança da ONU aprova retomada de sanções ao Irã por seu programa nuclear

Embaixador do país persa nas Nações Unidas reconhece que a decisão 'de hoje é precipitada, desnecessária e ilegal' e afirma que a nação 'não reconhece nenhuma obrigação de implementá-la'

  Por Jovem Pan
  19/09/2025 14h37
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, nesta sexta-feira (19), a retomada das sanções econômicas ao Irã por seu programa nuclear. Reino Unido, França e Alemanha, signatários de um acordo de 2015 conhecido como o Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA, na sigla em inglês), destinado a impedir que Teerã obtenha armas nucleares, alegam que o Irã violou compromissos estabelecidos no tratado e promoveram esta ação. “Instamos (o Irã) a agir agora”, disse a embaixadora britânica, Barbara Woodward, depois de votar contra uma resolução que teria prorrogado a suspensão atual das sanções.

Woodward deixou a porta aberta para a diplomacia na Assembleia Geral da ONU, na próxima semana, quando chefes de Estado e de Governo se reunirão em Nova York para seu encontro anual.

O embaixador do Irã na ONU reagiu com indignação e qualificou a medida de “ilegal”. “A ação de hoje é apressada, desnecessária e ilegal. Irã não reconhece a obrigação de implementá-la”, afirmou Amir Saeid Iravani ao Conselho de Segurança da ONU, sobre o que Teerã considera uma “política de coerção”.

Israel, que esteve em guerra com o Irã neste ano durante 12 dias para, segundo as autoridades israelenses, destruir sua capacidade militar e balística, instou nesta sexta-feira o mundo a impedir “para sempre” que Teerã se dote da bomba atômica. “O programa nuclear do Irã não tem fins pacíficos. Um Irã com armas nucleares significaria que o regime mais perigoso possui a arma mais perigosa, o que minaria radicalmente a estabilidade e a segurança mundiais”, escreveu nas redes sociais o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar. “O objetivo da comunidade internacional não deve mudar: impedir que o Irã adquira capacidade nuclear para sempre”, acrescentou.

Proposta do Irã fracassou

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, afirmou, nesta sexta-feira, ter apresentado uma proposta “justa e equilibrada” sobre seu programa nuclear às potências europeias para evitar a reimposição das sanções. Mas o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que esperava que as sanções fossem restabelecidas até o final do mês, segundo um trecho de uma entrevista transmitida pela televisão israelense.

Em uma carta à ONU em meados de agosto, os três países europeus apontaram o Irã por violar vários de seus compromissos sob o JCPOA, incluindo acumular uma reserva de urânio que excede em mais de 40 vezes o nível permitido. Apesar das conversas diplomáticas entre as potências europeias e Teerã, o trio ocidental garantiu que não houve um progresso concreto.

Rússia e China, que se opõem ao chamado “snapback” ou retorno das sanções, precisariam garantir nove votos dos 15 membros do Conselho para evitar o que acabou acontecendo.

Acordo de 2015 arruinado

O acordo de 2015, alcançado arduamente, ficou arruinado desde que os Estados Unidos se retiraram do pacto em 2018, no primeiro mandato de Donald Trump na Casa Branca, e voltaram a impor sanções ao Irã. As potências ocidentais e Israel há muito tempo acusam Teerã de tentar obter armas nucleares, o que o Irã nega.

Após a retirada de Washington, Teerã se afastou gradualmente das obrigações estabelecidas no acordo e começou a intensificar suas atividades nucleares. A tensão predomina desde a guerra de 12 dias entre Irã e Israel, em junho.

A guerra também tirou dos trilhos as negociações nucleares entre EUA e Irã, que suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Os inspetores deste organismo da ONU com sede em Viena abandonaram o país.

Durante seu mandato anterior, Trump tentou ativar a cláusula “snapback” do JCPOA para voltar a impor sanções ao Irã em 2020, mas fracassou devido à retirada unilateral de seu país do acordo dois anos antes.

Embora as potências europeias tenham feito durante anos esforços reiterados para reviver o acordo de 2015 através de negociações e assinalado que têm “bases legais inequívocas” para ativar a cláusula, o Irã não compartilha de sua opinião. Teerã ameaçou se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) se a cláusula fosse ativada.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

