Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nesta segunda para votar resolução sobre Gaza

Projeto foi apresentada em conjunto por sete membros não permanentes; texto pede cessar-fogo imediato

EFE/EPA/EDUARDO MUNOZ Reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas convocada para abordar o atual conflito israelo-palestiniano, em Nova York



O Conselho de Seguraça da ONU deve se reunir desta segunda-feira, 25, para discutir uma nova resolução sobre a Faixa de Gaza depois que Rússia e China vetaram o projeto apresentado pelos Estados Unidos na última sexta-feira, 22, onde, pela primeira vez, pedia um cessar-fogo imediato. A nova reunião estava marcada para sábado, mas foi adiada. Os dois membros fixos do conselho consideraram insuficiente a linguagem da resolução em relação a Israel. A resolução, que se concentra em um pedido de cessar-fogo durante o mês do Ramadã (que termina em 9 de abril), deve ser votada na segunda-feira. Ela foi apresentada em conjunto por sete membros não permanentes do Conselho: Argélia, Guiana, Malta, Moçambique, Serra Leoa, Eslovênia e Suíça, embora a intenção inicial fosse que todos os dez membros não permanentes a patrocinassem para dar uma ideia da demanda global.

O texto “pede um cessar-fogo imediato para o mês do Ramadã” que “leve a um cessar-fogo permanente e sustentado”. Paralelamente, pede a libertação imediata e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas e enfatiza a necessidade de “expandir o fluxo de ajuda humanitária”, para responder à “grave preocupação com a situação humanitária catastrófica em Gaza”. Na sessão de sexta-feira, em que a proposta dos EUA foi derrotada, Rússia e China já indicaram que votariam a favor da próxima resolução, garantindo assim os nove votos necessários para aprovar uma resolução. No entanto, não está clara qual será a posição dos EUA, que, como membro permanente, tem poder de veto (poder que já exerceu três vezes ao longo da guerra na Faixa de Gaza).

*Com informações da EFE