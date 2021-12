Contagem de mortos em tornados nos Estados Unidos chega a 94

Apenas no Kentucky foram mais de 70 mortos, boa parte em uma fábrica de velas

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Cidade de Mayfield foi uma das mais atingidas pelos tornados



A contagem de mortes após uma série de tornados atingir a região sul dos Estados Unidos subiu para 94 neste domingo, enquanto equipes de resgate continuam buscando sobreviventes e ajudando moradores a retirarem seus pertences dos escombros nos Estados de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee. Apenas no Kentucky foram confirmadas mais de 70 mortes, muitas em uma fábrica de velas, enquanto o desabamento de um depósito da Amazon em Illinois vitimou outras seis pessoas. As autoridades não informaram quantas pessoas estão desaparecidas. “É indescritível, o nível de devastação é diferente de tudo que eu já tinha visto”, disse o governador do Kentucky, Andy Beshear, em uma coletiva de imprensa em Mayfield, cidade devastada pelas chuvas. “Acredito que este deve ser o sistema de tornados mais mortal que já passou por Kentucky”, acrescentou o político. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia descrito o ocorrido como ‘uma tragédia inimaginável’. O trabalho de resgate deve prosseguir pelos próximos dias.

*Com informações da agência AFP