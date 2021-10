COP26: Greta Thunberg se junta a grupo de adolescentes em protesto em Londres

Ativista sueca está há caminho de Glasgow, na Escócia, para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

Reprodução/ Twitter @GretaThunberg Greta e outros ativistas em frente ao banco Standard Chartered



Nesta sexta-feira, 29, a ativista ambiental sueca Greta Thunberg se juntou a um grupo de jovens num protesto em frente ao banco Standard Chartered, no distrito financeiro de Londres. O objetivo do protesto foi chamar atenção para os bancos que estão lucrando com a destruição ambiental ao financiar a indústria de combustíveis fósseis. “Viemos aqui hoje como parte desta semana de ação porque o Reino Unido e as corporações do país têm financiado o caos climático e a destruição de nossas ilhas por décadas”, discursou Joseph Sikuli, ativista de Tonga, nação insular do Pacífico. Greta publicou em suas redes sociais pedindo para que o banco “pare de financiar nossa destruição”. Protestos semelhantes aconteceram em 26 países simultaneamente, segundo os organizadores.

No domingo, dia 31, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) terá início em Glasgow, na Escócia, e reunirá as 192 nações participantes para debater o clima até o dia 12 de novembro. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido) estará presente. Greta e outros ativistas estão viajando para o país afim de acompanhar a COP26. Em 5 de novembro, uma marcha pela “justiça climática” está agendada na cidade de Glasgow e a jovem sueca já confirmou presença.