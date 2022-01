Coreia do Norte confirma lançamento de míssil hipersônico

Teste demostrou claro ‘controle e estabilidade’ e atingiu, com precisão, um alvo a 700 quilômetros

KCNA/EFE Último teste de mísseis havia acontecido em 19 de outubro de 2020 e foi lançado por submarino



A Coreia do Norte confirmou a realização de um teste bem-sucedido com um míssil hipersônico, realizado na terça-feira, 4, em águas do leste da Península Coreana. O projétil atingiu “com precisão um alvo fixado a 700 quilômetros” e, segundo a agência estatal de notícias KCNA, o lançamento demonstrou claro “controle e a estabilidade da ogiva deslizante hipersônica”. O relatório divulgado, no entanto, não especificou a velocidade do míssil. O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, não esteve presente no teste, que foi o primeiro realizado pelo país em 2022. O último teste de mísseis havia acontecido em 19 de outubro de 2020 e foi lançado por submarino. Ao todo foram sete grandes testes de armas nucleares apenas no ano passado. O novo dispositivo foi detectado por Seul, Tóquio e Washington, mas nenhuma das partes compartilhou dados sobre o míssil.

*Com EFE