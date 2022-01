Coreia do Norte lança projéteis não identificados no Mar do Leste

Lançamento acontece em meio a apelos do presidente sul-coreano em acabar com a Guerra da Coreia

Reprodução/YONHAP Lançamento acontece em meio a apelo para o fim da Guerra das Coreias



Na manhã desta quarta-feira, 5, (horário local) a Coreia do Norte lançou um possível míssil balístico em águas do leste da Península Coreana. Esse foi o primeiro teste do tipo em 2022. De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, o Norte disparou uma “única balística”. O lançamento também foi relatado pela Guarda Costeira Japonesa. O último teste de mísseis do país aconteceu 78 dias atrás, em 19 de outubro, e foi lançado por submarino. Ao todo foram sete grandes testes de armas nucleares apenas no ano passado. O teste acontece no momento em que o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, pressiona por uma declaração oficial para encerrar a Guerra da Coreia.