Homem é condenado à morte por contrabandear série ‘Round 6’ para a Coreia do Norte, diz site

Estudantes que teriam assistido a produção sul-coreana podem ir para campo de trabalhos forçados

Round 6 se tornou a série da Netflix mais assistida na história do serviço de streaming



Um contrabandista que teria levado para a Coreia do Norte cópias da série ‘Round 6‘, sucesso sul-coreano da Netflix, foi condenado à morte pelas autoridades do país, segundo a Radio Free Asia (RFA). Segundo o veículo, sete estudantes do ensino médio teriam sido flagrados assistindo ao programa e indicado quem teria lhes vendido – o vendedor será morto, possivelmente com pelotão de fuzilamento; o estudante que comprou o pen drive que continha a série irá para prisão perpétua e os outros seis ficarão cinco anos em campos de trabalhos forçados. Professores e outros funcionários da escola foram demitidos, podendo ser enviados a executarem serviços em minas remotas. A Coreia do Norte tem uma lei, aprovada em 2020, que proíbe o comércio e divulgação de filmes, músicas e livros no país. O objetivo é afastar produções culturais da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos do país. Anteriormente, o regime de Kim Jong-Un havia dito que ‘Round 6’ mostra a ‘triste realidade’ sul-coreana, que seria uma sociedade desigual onde pessoas sem dinheiro são tratadas como peças de xadrez pelos ricos. A série mostra 456 pessoas competindo em brincadeiras infantis, que se tornam mortais para quem perde; quem sobreviver aos seis jogos leva um prêmio de cerca de R$ 200 milhões para casa.