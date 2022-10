Coreia do Norte dispara míssil e deixa Japão em alerta

Governo japonês diz que projétil foi lançado por cima do território e teria caído no Oceano Pacífico

KCNA/ Reuters Míssil balístico disparado em maio pela Coreia do Norte durante teste, em imagem divulgada pela agência oficial norte-coreana KCNA



Autoridades do Japão emitiram alerta, na manhã desta quarta-feira, 4, horário local, para duas regiões do norte do país em relação a um míssil disparado pela Coreia de Norte. De acordo com o governo japonês, o projétil foi lançado por cima do território e teria caído no Oceano Pacífico por volta das 7h29. A informação foi confirmada pelas autoridades sul-coreanas. No Twitter, o governo do Japão afirmou que o míssil caiu no mar a cerca de 3 mil quilômetros da costa japonesa e poderia tratar-se de um míssil intercontinental. Com isso, o Japão emitiu um alerta para que moradores se evacuassem para edifícios ou abrigos subterrâneos. Cerca de duas horas depois, o ministro da Defesa, Yasukazu Hamada, afirmou que o Japão não descarta nenhuma opção. “À luz desta situação, continuaremos a examinar todas as opções — incluindo as chamadas ‘capacidades de contra-ataque’ e não descartaremos nada, pois continuamos a trabalhar para fortalecer fundamentalmente nossas habilidades de defesa”, comentou durante coletiva de imprensa.