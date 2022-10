‘Se PT voltar, não sairão mais do poder’, diz Luciano Hang sobre resultado das eleições

Durante o programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, dono da Havan também criticou os 14 anos do governo petista

Reprodução/YouTube Empresário Luciano Hang participou do programa Direto ao Ponto desta segunda-feira, 3



O dono da Havan, empresário Luciano Hang, disse que se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser eleito novamente, o partido “não sairá mais do poder”. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 3. “Eu tenho lutado para que o Lula não volte. Eu tenho certeza de que se o PT voltar, eles não saem mais do poder. Tenho certeza que o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina, uma Nicarágua. E lá também tem cerceamento da livre expressão. Eu vivi o governo militar. Meu pai e minha mãe não sofreram nada porque eles trabalhavam na época. Agora eu vejo que muitas pessoas batem palma para Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte e criticam o governo militar aqui no Brasil. Então não sei quem é pior”, comentou. Na oportunidade, o empresário também criticou os 14 anos do governo petista no país. “O que aconteceu com o Petrolão e Mensalão. Eles compram tudo. Eles compram a mídia, os parlamentares e passam o que eles querem. O que eu vi durante os 14 anos do PT foi regimentar o que eles queriam no Congresso para passar qualquer lei. E nós vimos que nesses 14 anos nada de estruturante foi feito no país. Não foi feito reforma tributária, uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista. O PT foi o filho pródigo. Eles tomaram a herança lá em 2002, o Brasil estava muito bem, passaram dez anos de uma economia mundial crescendo muito e a nossa foi pífia. Foi muito ruim o governo do PT e entregou o governo quebrado em 2015 e 2016. Tomaram a herança, gastaram a herança, quebraram o país e agora querem retomar para pegar as heranças dos irmãos. O Brasil tem tudo para ser uma das maiores nações do mundo. Pode ficar certo, se eles voltarem para o poder, não saem mais”, comentou.

