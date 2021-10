Coreia do Norte dispara novo míssil antiaéreo em teste: ‘Resposta rápida’

Lançamento aconteceu as declarações de Kim Jong-Un contra os Estados Unidos; segundo agência estatal KCNA, foi de ‘grande significado’ para futuros desenvolvimentos no país

KCNA/via REUTERS Kim Jong-un não participou do lançamento do novo míssil, que foi acompanhado pelo oficial militar Pak Jong-chon



A imprensa estatal da Coreia do Norte anunciou que o país disparou um novo tipo de míssil antiaéreo, mais sofisticado, nesta quinta-feira, 30. Em nota, a “KCNA” diz apenas que o lançamento foi “de grande significado prático para estudar e desenvolver vários sistemas futuros de mísseis antiaéreos” e demonstrou uma “resposta rápida e precisão de orientação” e um “aumento substancial da distância para abater alvos aéreos”. Segundo a agência estatal de notícias, o objetivo era confirmar a eficácia do lançador e o desempenho do míssil. O teste, que foi o quarto feito nas últimas três semanas, aparentemente, não foi detectado por Seul nem Washington e aconteceu no mesmo dia em que Kim Jong-Un fez declarações contra os Estados Unidos, afirmando que o país tem uma “política hostil” e rechaçando o diálogo entre as nações. Ao mesmo tempo, o líder norte-coreano disse que restabeleceria a comunicação telemática com a Coreia do Sul, que também anunciou que está desenvolvendo novas armas. Kim Jong-un não participou do lançamento do novo míssil, que foi acompanhado pelo oficial militar Pak Jong-chon.