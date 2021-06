Kim Jong-un perde muito peso e parece ‘abatido’, diz TV estatal da Coreia do Norte

Comentário chamou atenção por ser incomum qualquer discussão sobre a saúde e a vida pessoal do líder norte-coreano no país

EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY Um cidadão da capital norte-coreana afirma que Kim Jong-un perdeu uma 'quantidade notável de peso'



A emissora estatal da Coreia do Norte, KCTV, veiculou uma reportagem em que um residente “não identificado” de Pyongyang, capital do país, afirma que o ditador Kim Jong-un parece “abatido” após ter perdido uma “quantidade notável de peso”. O comentário chamou atenção por ser incomum qualquer discussão sobre a saúde e a vida pessoal do líder norte-coreano no país. “Ver nosso respeitado secretário-geral parecendo abatido é o que mais quebra o coração de nosso povo”, teria dito o cidadão, segundo agências internacionais. Ele também haveria afirmado que toda a população chora ao ver o estado de Kim Jong-un. Em 2020, ausências prolongadas do ditador na mídia provocaram rumores e especulações sobre seu estado de saúde. Ele nem sequer visitou o Palácio do Sol de Kumsusan em 15 de abril, aniversário de seu avô, Kim Il-sung, fundador do país, que faleceu em 8 de julho de 1994. A data é considerada o principal feriado nacional, o “Dia do Sol”.