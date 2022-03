Coreia do Norte lança míssil balístico em direção ao mar do Japão

Governo japonês disse que projétil parece ter caído fora da chamada Zona Econômica Exclusiva (ZEE)

Reprodução/YONHAP Coreia do Norte fez alguns lançamentos de míssil nos últimos meses



A Coreia do Norte lançou neste sábado (data local) o que autoridades sul-coreanas acreditam ser um míssil balístico em direção ao mar do Japão (também conhecido como mar do Leste). O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) relatou o lançamento, o nono realizado neste ano por Pyongyang, em um breve comunicado enviado a jornalistas. O último teste desse tipo aconteceu menos de uma semana depois de o regime alegar ter realizado outro lançamento de um projétil como parte do desenvolvimento de um satélite de reconhecimento e quatro dias antes das eleições presidenciais na Coreia do Sul. “Nossos militares detectaram um projétil que acreditamos ser um míssil balístico lançado no mar do Leste a partir da região de Sunan por volta das 8h48 (20h48 de sexta-feira em Brasília)”, diz o comunicado enviada pelos chefes do JCS.

Sunan é o distrito de Pyongyang onde fica o aeroporto internacional da cidade e é o local a partir do qual o regime lançou outro míssil balístico há uma semana. No teste anterior, o regime alegou ter testado um projétil como parte do desenvolvimento de um satélite de reconhecimento. O governo japonês disse também acreditar que o lançamento de hoje envolveu um míssil balístico, como na semana passada, e que o projétil parece ter caído fora da chamada Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Japão. O escritório presidencial em Seul convocou uma reunião do Conselho Nacional de Segurança (NSC) para discutir o lançamento.

*Com informações da EFE